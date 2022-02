TT-Analyse zu steigenden Preisen: Entspannung scheint länger nicht in Sicht

Des einen Leid ist des anderen Freud. Während viele Österreicher die gestiegenen Energiepreise in der Geldbörse zu spüren bekommen, bescherte nicht zuletzt das teure Gas der OMV eine Umsatz- und Gewinn-Explosion. Das lässt nicht nur die Kassen des teilstaatlichen Energiekonzerns klingeln, sondern auch die der Republik, weil ein Teil dieses Gewinnschubs über die Staatsholding ÖBAG letztlich im Finanzministerium landen wird. Dort wiederum werden gerade 600 Millionen Euro lockergemacht, um fast jedem Haushalt 150 Euro und Bedürftigeren 300 Euro auszuzahlen, weil die Energiepreise so stark gestiegen sind.

Man wird sich noch eine Zeitlang mit höheren Gaspreisen herumschlagen müssen, sagt die E-Control. Ihr Blick auf die Gasbörsen zeigt: Erst in einem Jahr dürfte Gas wieder günstiger werden, meint der Regulator – zwar nicht mehr auf das alte Niveau von etwa 20 Euro je Megawattstunde, sondern lediglich auf knapp unter 50 Euro. Derzeit werden 80 Euro gezahlt. Selbst in zwei Jahren geht die E-Control von einem Preis um die 30 Euro je Megawattstunde aus. Also immer noch einiges über Vorkrisen- und dem Vorenergiewende-Niveau. Mit den Gaspreisen bleibt auch Strom teurer. Auch hier sieht die E-Control vorerst wenig Entspannung. Selbst längerfristig dürfte der Großhandels-Strompreis etwa doppelt so hoch bleiben als man es zuletzt gewohnt war, heißt es dort.