Private Gesundheitsbetriebe: „Gehen alle in die Klinik, kollabiert das System“

Innsbruck – Mit mehr als 4000 Mitarbeitern an 120 Standorten ein wichtiger Teil der medizinischen Versorgung im Land. Von Hunderttausenden Behandlungen über 90 Prozent durch die diversen Krankenkassen finanziert. Und deshalb, anders als landläufig gemeint, nicht nur für die oberen zehntausend tätig. Diese Zahlen und Botschaften präsentierten gestern Vertreter der Fachgruppe der privaten Tiroler Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer (WK) bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Ihr Ziel: das Bild und den Ruf der Einrichtungen in ein besseres Licht zu rücken.