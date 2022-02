Überraschung in Telfs: Angelika Mader startet für Bürgerliste

Bereits im November hatte der Ortsparteivorstand der Telfer ÖVP – dem Mader nicht angehört – einstimmig beschlossen, bei den Wahlen die Liste „Wir für Telfs“ (WFT) von Bürgermeister Christian Härting zu unterstützen (die TT berichtete). Somit sei das Antreten einer eigenen ÖVP-Liste „vom Tisch“ gewesen, meint Mader, die bemängelt, in der ganzen Periode nie von der ÖVP-Landespartei kontaktiert worden zu sein. Mader kündigt an, wie bisher auf „Oppositionspolitik und Transparenz“ setzen zu wollen, auf „Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle“. Die Nachfolge- erklärung der Liste „ÖVP Telfs“ werde man an die Bürgerliste abtreten – und am Wahlzettel somit auf Listenplatz zwei aufscheinen.