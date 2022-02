Franz im zweiten Abfahrtstraining nur einen Wimpernschlag hinter Kilde

Yanqing – Max Franz ist im zweiten Abfahrtstraining der alpinen Ski-Männer bei den Olympischen Spielen in Yanqing nur hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde geblieben. Der Kärntner, der noch um seinen Startplatz kämpft, hatte am Freitag nur 0,06 Sekunden Rückstand, Dritter war der Kanadier Broderick Thompson (+0,20). Otmar Striedinger, Franz' Konkurrent um den vierten österreichischen Startplatz, lag als 23. bereits 1,02 Sekunden zurück.

Wegen starken Windes war der zweite Trainingslauf eine Stunde später als ursprünglich geplant gestartet worden. Jury und Organisatoren hatten sich letztlich dafür entscheiden, den Testlauf in Szene gehen zu lassen. Es war das zweite Training nach jenem am Donnerstag. Für Samstag in ein weiteres angesetzt, die Abfahrt steigt am Sonntag. (APA)