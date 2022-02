Grünes Licht für sechsten "Scream"-Horrorschocker

Los Angeles – Mit "Scream" ist im Jänner der fünfte Teil der Horrorfilm-Serie erfolgreich in den Kinos angelaufen - nun ist bereits Teil 6 in der Planung. Er könne einfach nicht genug kriegen, schrieben die "Scream"-Macher am Donnerstag auf Twitter zu einem Foto der Serienkiller-Figur mit der unheimlichen weißen Maske. Dazu verlinkten sie einen Bericht des Branchenportals Hollywood Reporter.