Tiroler Rodler Kindl mit Tagesbestzeit zum Trainingsabschluss

Yanqing - Wolfgang Kindl hat sich am letzten Trainingstag für den olympischen Rodelbewerb der Männer von den Österreichern am besten in Szene gesetzt. Der Europameister erzielte am Freitag im ersten Lauf Tagesbestzeit (57,502 Sek.) und war im zweiten Sechster (+0,300). Da war der deutsche Topfavorit Johannes Ludwig der Schnellste (57,714). Nico Gleirscher war im ersten Lauf des Tages Dritter (+0,202), der zweite misslang dem Olympia-Debütanten.