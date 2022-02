Immer jüngere Mädchen in Somalia von Genitalverstümmelung betroffen

Wien – In Somalia erleiden immer jüngere Mädchen Genitalverstümmelungen. Darauf wies die Hilfsorganisation CARE am Freitag in einer Aussendung hin. Demnach zeige eine neue Umfrage der Daten der Nationalen Statistikbehörde von Somalia innerhalb eines Jahres einen Anstieg von rund 17 Prozent bei der Durchführung von Genitalverstümmelungen an Mädchen zwischen fünf und neun Jahren. In dieser Altersklasse werden inzwischen 88 Prozent der Mädchen beschnitten.