Tiroler bewerten Zusammenleben mit Geflüchteten als positiv

Wie hier bei einer Kundgebung in Innsbruck sprechen sich viele Menschen in Tirol für die Aufnahme von Geflüchteten aus. © Lea Rizzi Ladinser / TT

Innsbruck – Eine SORA-Umfrage von September und Oktober 2021 zeigt die Tiroler hinsichtlich des Zusammenlebens mit Zugewanderten als positiv gestimmt. Von den 710 Befragten bewerteten 73 Prozent dieses Miteinander im gesamten Bundesland als „sehr gut" und „ziemlich gut" funktionierend. Beim Zusammenleben direkt in der Wohngemeinde lag der Wert noch zwei Prozentpunkte höher, zeigte der am Freitag präsentierte Tiroler Integrationsmonitor.

Diese Zahlen ließen Integrationslandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Innsbruck davon sprechen, dass es in Sachen Integration „keine Spaltung" gebe, wie man sie im Moment wegen der Corona-Pandemie ansonsten häufig gesellschaftlich feststellen könne. „Die Integration in Tirol funktioniert", betonte sie. Die nunmehr vorliegenden „Zahlen und Fakten des Integrationsmonitors" bildeten zudem eine „gute Ausgangslage für weitere Integrationsmaßnahmen", schob sie nach.

Tiroler bei Integrationsfragen „wenig radikalisiert"

Christoph Hofinger, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des SORA-Institutes, attestierte den Tirolern jedenfalls bei Integrationsfragen „wenig radikalisiert" zu sein und die Sache „sehr mittig" zu sehen. Die Zahlen legten insgesamt nahe, dass die Tiroler „unaufgeregt" und „gelassen" mit der Zuwanderungs-Thematik umgingen, so Hofinger. Das zeige auch etwa ein direkter Vergleich mit Oberösterreich, wo die Umfrage-Antworten etwas mehr „am Endpunkt der Skala" angesiedelt seien, so der SORA-Chef.

Die Tiroler verstünden es jedenfalls generell „zu differenzieren" und auch die Umfrage-Ergebnisse spiegelten das wider. So seien 73 Prozent der Befragten, trotz positiver Stimmung in Sachen Zusammenleben mit Zugewanderten der Meinung, dass diese sich „sehr oder eher den österreichischen Gepflogenheiten anpassen sollten", so Hofinger.