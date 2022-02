Lawinenserie in Tirol: Vier Tote in Spiss, fünf Verschüttete in Sölden

Die Rettungskräfte beim Sucheinsatz nach dem Lawinenabgang in Sölden. © ZOOM.TIROL

Sölden – An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag bei einem Lawinenabgang vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, teilte die Leitstelle Tirol mit.

Entgeltliche Einschaltung

Nähere Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer waren vorerst nicht bekannt. Zum Einsatzort flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.

Fünf Verschüttete bei Lawinenabgang in Sölden

Am Rettenbachferner in Sölden lief am Freitag fast zeitgleich ein Großeinsatz: Gegen 11.40 Uhr ging dort eine Lawine auf eine Piste im Skigebiet ab. Laut Polizei gab es fünf Verschüttete. Sie konnten lebend geborgen werden. Eine der geborgenen Personen musste reanimiert werden.

Die Lawine wurde offenbar von den Wintersportlern selbst im freien Skiraum ausgelöst und ging dann auf die Piste ab, sagte Jakob Falkner, Chef der Bergbahnen Sölden, gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Lawine in Kaltenbach

Ebenfalls kurz vor Mittag kam es im Skigebiet Kaltenbach zu einem Lawinenabgang. Variantenfahrer lösten im freien Skiraum das Schneebrett selbst aus. Zwei Personen wurden teilverschüttet. Die Wintersportler konnten sich mit Hilfe einer weiteren Person selbst aus den Schneemassen befreien.

Der Lawinenkegel wurde mit einem Einsatzhubschrauber abgeflogen, weitere Verschüttete konnten laut der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal ausgeschlossen werden.

Mehr dazu >> 26 Lawinenabgänge am Donnerstag in Tirol: Mehrere Skifahrer verschüttet

Erhebliche Lawinengefahr in Tirol

Für Freitag gab der Lawinenwarndienst des Landes Stufe 3 der fünfteiligen, also erhebliche Lawinengefahr, aus. Seit Montag fielen in Tirol verbreitet 50 Zentimeter bis 1,20 Meter Schnee, lokal bis zu zwei Meter. Trockene Lawinen könnten auch am Freitag verbreitet schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst und groß werden, warnten die Experten des Lawinenwarndienstes.

Die Lawinengefahr bleibt mit Stufe drei (orange) von fünf im ganzen Land erheblich. © Lawinenwarndienst

In tiefen und mittleren Lagen und an steilen Grashängen seien zahlreiche Gleitschneelawinen und feuchte Rutsche zu erwarten, vor allem solche mittlerer Größe. Der Lawinenwarndienst rief die Wintersportler zu Zurückhaltung bei Touren und Variantenabfahrten auf. Die Experten wiesen bisher stets darauf hin, dass bei Gefahrenstufe 3 die meisten Lawinenunfälle passieren würden.

Bundesheer in Bereitschaft

Die angespannte Lawinensituation in Tirol rief unterdessen auch das Bundesheer auf den Plan. Seit Donnerstagmittag ist am Hubschrauberstützpunkt in Vomp ein Heerestransporthubschrauber des Typs "Agusta Bell 212" bis über das Wochenende stationiert, teilte das Militärkommando Tirol in einer Aussendung mit. Gemeinsam mit einem Flugretter stehe der Hubschrauber mit Besatzung für Erkundungsflüge, Lawinensprengen und Transportaufgaben auf Assistenzanforderung des Landes bereit. Zusätzlich formierte das Militärkommando seine Lawineneinsatzzüge. Die drei Züge in Landeck, St. Johann in Tirol und Lienz bestünden aus jeweils 30 Soldaten. Sie seien speziell für die Suche von Verschütteten trainiert und ausgerüstet. . (TT.com)