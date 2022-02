Red Hot Chili Peppers teasern mit Song neues Album an

Los Angeles, Wien – Erstmals seit 2016 haben die Red Hot Chili Peppers am Freitag einen neuen Song veröffentlicht - und gleichzeitig ein neues Album und eine Tour angekündigt. "Black Summer" dient als Vorbote des mit Spannung erwarteten zwölften Studioalbums "Unlimited Love", das am 1. April erscheinen soll und insgesamt 17 Songs umfasst. Wieder mit dabei: Rick Rubin als Produzent und der im Jahr 2019 zur Band zurückgekehrte Gitarrist John Frusciante.

Die im Juni beginnende Stadiontour führt die Band in 36 verschiedene Städte - um Österreich macht man allerdings einen Bogen. Immerhin sind die Auftritte in Bratislava beim Lovestream Festival am 12. Juni und im Budapester Puskas Stadium nicht aus der Welt.