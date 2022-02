Osteoporose: Wer vor Kraft strotzt, muss nicht um Knochen fürchten

Anfangs ist nichts zu spüren, weil diese Krankheit im menschlichen Körper schleichend voranschreitet. Erst in einem späteren Stadium verursacht die Osteoporose mit brüchigen Knochen starke Beschwerden – und das für sehr viele Menschen in Österreich. Über 750.000 Patienten sind davon betroffen, dass ihre Knochen an Substanz verlieren.