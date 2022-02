Rückruf von "Alnatura Mandeln" wegen Bittermandel-Anteils

Wien – Der Bio-Lebensmittelproduzent Alnatura ruft mehrere Mandel-Produkte zurück, Grund ist ein erhöhter Anteil an Bittermandeln in einzelnen Packungen, wurde am Freitag vom Unternehmen mitgeteilt. Bittermandeln schmecken deutlich bitter, bei der Verdauung wird Blausäure freigesetzt, was zu Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und anderen Vergiftungserscheinungen führen kann, welche sich zeitnah nach dem Verzehr zeigen würden.