Lkw stürzte auf Fernpassstraße um: Lenker nach Unfall gestorben

Pflach – Ein schwerer Lkw-Unfall am 4. Februar gegen 12 Uhr auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Pflach hat ein Todesopfer gefordert. Kurz nach einer Kurve war das Schwerfahrzeug, das Schotter geladen hatte, umgestürzt. Ein nachkommender Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang.

Die eintreffenden Polizeibeamten fanden den Lenker in bewusstlosem Zustand in der Fahrerkabine und begannen sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Kurze Zeit später trafen die Rettungskräfte am Einsatzort ein und übernahmen die weitere Versorgung des 45-jährigen Serben. Der Mann wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Füssen verbracht.