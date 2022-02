BMW iX: Technologieträger-Ersatz

Innsbruck – Widerstand hat seinen Zweck. BMW ist bekannt dafür, nicht immer mit dem Strom zu schwimmen. Der südbayerische Autokonzern setzte vor vielen Jahren ein Zeichen mit den so genannten „Efficient Dynamics“-Maßnahmen, die eine Verbrauchsreduktion und eine Schadstoffverringerung in Aussicht stellten, nebenbei dem Image halfen. Das Management und die Mitarbeiter mussten auch einiges an Häme aushalten, als der X6, ein wuchtiges SUV-Coupé, Ende der nuller Jahre des laufenden Jahrhunderts an den Start gegangen war. Das umstrittene Konzept funktionierte jedoch und findet noch heute in verschiedenen Segmenten Nachahmer. Und jetzt, während der Druck in Richtung Elektromobilität immens groß ist, lässt die BMW-Spitze immer wieder aufhorchen: nur ja nicht zu früh den Verbrennungsmotor abschreiben, schön technologieoffen bleiben.