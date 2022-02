Nach 20 Jahren: Wechsel an Spitals-Spitze in St. Johann

St. Johann i. T. – Eine Ära am Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geht zu Ende: Nach 20 Jahren an der Spitze übergibt Prim. Norbert Kaiser die ärztliche Leitung an seinen langjährigen Stellvertreter, Prim. Bruno Reitter. „Seiner“ Abteilung, der Inneren Medizin, wird Kaiser jedoch weiterhin als Primarius vorstehen.