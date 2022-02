Auch das Zillertal jubelt mit: „Zeugs" bei den Mülheimer Theatertagen

Mülheim – Der Mülheimer Dramatikpreis zählt zu den renommiertesten Theaterauszeichnungen des deutschen Sprachraums. Anders als bei vergleichbaren Theatertreffen stehen in Mülheim allerdings weniger einzelne Inszenierungen im Mittelpunkt, sondern Bühnentexte und deren Autorinnen und Autoren. Heuer sind sieben in den vergangenen Monaten erstaufgeführte Stücke für den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis nominiert – unter anderem Elfriede Jelineks in Hamburg uraufgeführtes „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“, „Monte Rosa“ von Teresa Dopler, das auch am Landestheater Niederösterreich zu sehen war, und die Rimini-Protokoll-Produktion „All right. Good night“, eine Koproduktion des Wiener Volkstheaters, die dort am 30. und 31. März zu sehen sein wird.