„Kommunaler Wahlkampf kaum möglich": NEOS kritisieren Wahltermin in Pandemie

Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr wollte seinen Tiroler NEOS-Kollegen Rückenwind für die Gemeinderatswahl geben. © APA

Innsbruck – Beim Wahlkampfauftakt der Pinken gestern in Innsbruck konnte Dominik Oberhofer nicht teilnehmen. Als enge Kontaktperson – seine Familie ist mit Corona infiziert, er verspürt Symptome, wurde bisher aber negativ getestet – befindet er sich in Quarantäne. „27.000 Tirolerinnen und Tiroler sind ebenfalls in Isolation, in den Gemeinden sind die Menschen verständlicherweise sehr vorsichtig. Ein kommunaler Wahlkampf ist deshalb sehr schwierig oder kaum möglich“, übt Oberhofer Kritik daran, dass die Wahl nicht verschoben worden ist.

Deshalb appelliert der NEOS-Klubobmann schon jetzt an ÖVP und Grüne, sich das mit einem Landtagswahltermin Anfang 2023 zu überlegen. „Noch lässt sich nicht abschätzen, wie sich Corona im kommenden Winter entwickelt. Im September wären wir wahrscheinlich auf der sicheren Seite“, würde Oberhofer ein Vorziehen der Landtagswahl auf Herbst unterstützen.

Bei den Gemeinderatswahlen, bei denen die NEOS in 17 Gemeinden kandidieren und dabei zehn BürgermeisterkandidatInnen ins Rennen schicken, wird auf Bildung gesetzt. Der Wiener Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr versuchte am Freitag so etwas wie eine Lokomotive für seine Tiroler Parteikollegen zu sein. Für ihn stellen die Gemeinden die Weichen für die Bildungschancen der jungen Menschen. Zum einen seien dafür klare Strukturen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden notwendig, um zukunftsorientierte Rahmenbedingungen zu schaffen, andererseits natürlich mehr Geld.

Mit einem 5-Punkte-Programm wollen sich die Pinken in den diversen Gemeindestuben ihren Platz erkämpfen. Dazu zählen ein ganzjähriges und ganztägiges Bildungsangebot mit Räumen für Sport und Mittagstisch, Investitionen in öffentliche Kinderkrippen, ein flächendeckendes Angebot an Schulärzten und Schulsozialarbeitern für jede Schule in jedem Ort.

