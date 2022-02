Polit-Tauwetter: Tirol und Bayern nähern sich in Etappen an

Tauwetter, aber noch kein Frühling: Platter traf gestern Bayerns Europaministerin Melanie Huml zu einem Arbeitsgespräch in Innsbruck. © Angerer

Von Peter Nindler

Innsbruck – Informell sind Tirol und Bayern schon seit Wochen im regen Austausch, um die durch den Transitstreit belasteten Beziehungen zu entspannen. Offenbar soll es dazu vor einigen Wochen auch ein Treffen zwischen Tirols LH Günther Platter (VP) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in München gegeben haben. In der Vorwoche kündigte Söder dann überraschend an, dass er sich für höhere Mauttarife auf der Brennerroute ausspricht. Das wird als beginnendes Tauwetter im Transitstreit gewertet, aber noch nicht als neuer tirolisch-bayerischer Frühling.

Am Freitag folgten die nächsten informellen Gespräche – und zwar in Innsbruck mit der bayerischen Staatsministerin Melanie Huml. Anknüpfend an die zuletzt hinter den Kulissen erfolgten Transitgespräche betonte Platter, dass „wir mit Allianzen über Landesgrenzen hinweg eine starke Stimme sein können und gute Ansätze für gemeinsame Probleme finden“. Gerade beim Transit seien Tirol und Bayern nicht immer einer Meinung, dennoch gelte es, schnelle und tragfähige Lösungen zur Entlastung der transitgeplagten Bevölkerung dies- und jenseits der Grenze zu finden. Nach den Gesprächen unterstrich Platter gegenüber der TT den positiven Charakter des Treffens, bei dem eben auch die kontroversiellen Themen wie Transit angesprochen worden seien.

Bei den großen Beutegreifern würden Tirol und Bayern mit der Entnahme von Problemwölfen ähnliche Absichten verfolgen. „Die letzten Entscheidungen zur Entnahme vom Wolf – sowohl in Bayern als auch in Tirol – haben gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass man alles vor Ort regeln kann, wie man es uns aus Brüssel gerne mitteilt.“ Deshalb sei es unerlässlich, dass beide in Brüssel gemeinsam und geschlossen auftreten „und die Interessen unserer Bevölkerung vertreten“. Aufgrund seiner Initiative als Leiter der österreichischen Delegation im Ausschuss der Regionen zur „Ländlichen Entwicklung“ sei erstmals ein Passus über die Gefährdung durch große Beutegreifer mehrheitlich im Parlament aufgenommen worden.

Offiziell getagt hat am Freitag der Vorstand der Euregio, dabei ging es ebenfalls um den Transit. Platter berichtete über die jüngsten Entwicklungen, auch über den Vorstoß von Markus Söder. Platter und Kompatscher drängen seit Jahren auf eine Korridormaut am Brenner. Der neue Euregio-Präsident, der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, hat gemeinsam mit Platter und dem Südtiroler LH Arno Kompatscher das Arbeitsprogramm der Trentiner Präsidentschaft vorgestellt. Einer der Schwerpunkte ist im heurigen „Europäischen Jahr der Jugend“ die Stärkung der Jugendarbeit mit unterschiedlichen Initiativen. Auch die Gemeinden sollen mit dem Rat der Gemeinden stärker in die Euregio eingebunden werden.