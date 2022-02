Nach Verwüstungs-Tour in Wohnung: Wildschwein chillt sich auf die Couch

Auch farblich fügte sich das Wildschwein in die Wohnzimmergarnitur ein. © Polizei Hagen

Hagen – Etwas erschöpft, aber wohl zufrieden grunzend hat es sich ein Wildschwein auf ihrer Wohnzimmercouch gemütlich gemacht. Was eine Frau aus dem deutschen Hagen erlebte, ist schier unglaublich, aber wahr. Selbst die Polizei versicherte in ihrer Mitteilung vom Freitag ausdrücklich, dass es „kein Scherz" sei: Als die 39-Jährige gegen 13.20 Uhr ihre Haustür aufschloss, habe sie einem ausgewachsenen Wildschwein gegenüber gestanden, das ihr sein Hinterteil entgegenstreckte. Schnell schloss die erschrockene Frau die Tür wieder und rief die Polizei.

Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte die etwa 60 Kilogramm schwere, stattliche Bache bereits die Inneneinrichtung verwüstet und es sich danach auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Vermutlich sei das Tier über eine offene Terrassentür in die Wohnung gelangt, so die Beamten. Als diese zufiel, saß das Schwein in der Falle.

„Niedlich", aber „gefährlich"

Menschen, die Wildschweine so in ihrem Wohnzimmer finden, sollten aber trotzdem vorsichtig bleiben. Die Bache richtete im Zimmer ein beträchtliches Chaos an, wie auch das Bild oben zeigt.