Liste „Für Jenbach“ fordert Budgettransparenz

Gefordert wird zudem eine transparente Darstellung rund um das Budget. „Und zwar so, dass es auch für die Bürger schlüssig und verständlich wird, was in Jenbach wofür ausgegeben wird“, sagt Zung. „Des Weiteren fordern wir die Gründung eines Wohnungsausschusses, in dem alle gewählten Parteien mit Sitz im Gemeinderat beteiligt sind“, sagt der Bürgermeisterkandidat.