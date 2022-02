Insgesamt fünf Verletzte bei schweren Ski- und Snowboardunfällen in Tirol

Achenkirch, Alpbach, Wattenberg, Westendorf – Vier Ski- und Snowboardunfälle im Tiroler Unterland meldete die Polizei am Samstagabend. Zwei davon ereigneten sich im freien Gelände, zwei auf Pisten. Dabei wurden insgesamt fünf Wintersportler verletzt.

Mit seinem "Split-Board" stieg ein 21-Jähriger mit drei Kollegen auf die Hippoldspitze in Wattenberg auf. Nachdem die Gruppe den Gipfel erreichte, fuhr sie gegen 15.30 Uhr den Westhang in Richtung „Lager Walchen“ ab. Dabei sprang der 21-Jährige mit seinem Snowboard über eine kleine Schneewechte und übersah einen Felsblock, der sich hinter der Wechte befand. Er prallte mit dem Rücken auf dem Felsen auf und blieb schwer verletzt liegen. Seine Begleiter leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten den Notruf ab. Der 21-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und mit Verdacht auf eine schwere Wirbelsäulenverletzung in die Klinik Innsbruck geflogen.