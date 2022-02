Transfer-Doppelpack: Buchta und Markelic heuerten beim Wacker an

Innsbruck – Knapp vor Transferschluss morgen Montag füllt der FC Wacker seinen dezimierten Profikader auf. Nachdem am Freitag das Engagement des 20-jährigen Noah Lederer – kam vom Regionalliga-Ost-Klub Traiskirchen – verkündet wurde, folgten gestern zwei weitere Vollzugsmeldungen. Der 21-jährige Verteidiger Julian Buchta wechselt vorerst leihweise bis Sommer nach Innsbruck, danach können die Tiroler eine Kaufoption ziehen. Buchta, der in der Abwehr flexibel einsetzbar ist, durchlief bei der Admira sämtliche Nachwuchsteams, zuletzt spielte er unter Teamchef Werner Gregoritsch auch im ÖFB-U21-Team. „Ich möchte mich beweisen und natürlich so viele Spiele wie möglich absolvieren“, erklärte der FCW-Neuzugang.