Dornauer: Präsenzdienst muss als Pensionszeit gelten

Sollten jemandem nur wenige Monate aufgrund von abgeleisteten Präsenzdienstzeiten fehlen, so verliere man das Anrecht auf die abschlagsfreie Pension. „Entsprechende Härtefälle liegen in der Praxis auch in Tirol vor“, betont Dornauer. Deshalb fordert er in einem Antrag im Februar-Landtag die Landesregierung auf, sich bei der Bundesregierung einzusetzen, „dass die Präsenz- und Zivildienstzeiten bei der Pension wieder angerechnet werden“.