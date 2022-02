„Rettet das Kind Tirol“ – Mehr Unterstützung für in Not geratene Familien

„Jedes Kind braucht Freude – dieses Motto haben wir für unsere Arbeit gewählt“, betont Karoline Obitzhofer. Damit erinnert die Obfrau von „Rettet das Kind Tirol“ an die Kinder, die in unserer Heimat Tirol in Armut und in einem belasteten Umfeld aufwachsen. Wie so vieles hat sich auch hier die Lage in der Pandemie – verstärkt durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Inflation und damit gestiegene Preise – oft verschärft. Betroffene Mütter und Väter leben immer in Sorge, wie Miete und Strom bezahlt werden sollen. Oder ebenso schlimm: Wie soll das tägliche Brot auf den Tisch kommen? Schon zur Monatsmitte ist das Konto gähnend leer. So wie beim Vater von Mia (4), Laura (9), Lea (11) und Andreas (15), der seit Kurzem allein für die vier Kinder zu sorgen hat.