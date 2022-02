Ausstellung „Dalí – Freud“: Malen als Erkundung des Seelenabgrunds

Wien – Einmal haben sie sich dann doch getroffen! Nach mehrmaligen, erfolglosen Wien-Reisen des spanischen Künstlers kam es auf Vermittlung seines Bewunderers Stefan Zweig im Sommer 1938 zu einer kurzen Begegnung zwischen Salvador Dalí und Sigmund Freud in dessen Londoner Exil. Mit höchst spannenden Folgen. So zeigte sich Freud, der sich als „Schutzpatron“ von den Surrealisten vereinnahmt sah und dieser Kunstrichtung kritisch gegenüberstand, in einem Brief an Zweig nach dem Besuch des „jungen Spaniers mit den treuherzig fanatischen Augen“ interessiert daran „die Entstehung eines surrealistischen Bildes analytisch zu erforschen“.