Feuerwehren im Einsatz: Kaminbrand in Achenkirch, Küchenbrand in Telfs

Telfs, Achenkirch – Die Feuerwehren hatten am Samstagabend in Tirol alle Hände voll zu tun. Gegen 18.45 Uhr ging der erste Alarm in Achenkirch ein. Zwei Spaziergängern fiel ein starkerd Funkenflug aus einem Kamin eines Wohnhauses auf. Die beiden verständigten sofort den 76-jährigen deutschen Hauseigentümer. Dieser alarmierte dann die Freiwilligen Feuerwehren Achenkirch und Eben am Achensee, die mit sieben Fahrzeugen zum Brandobjekt ausrückten und den Kaminbrand rasch unter Kontrolle bringen konnten. Durch den Brand wurde niemand verletzt.