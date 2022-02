Königin Elizabeth II. begeht 70-jähriges Thronjubiläum

London – Queen Elizabeth II. feiert an diesem Wochenende sieben Jahrzehnte auf dem Thron: Am Sonntag jährt sich der Tag, an dem die damals 25-Jährige zur Königin wurde, zum 70. Mal. In einem am Samstag veröffentlichten Statement bekundet die Königin ihren Wunsch, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen tragen soll. Und sie erneuert das Versprechen, ihrem Volk bis zum Ende des Lebens dienen zu wollen.