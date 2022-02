Chinas "Mittelfinger": Wirbel um uigurische Fackelläuferin

Dinigeer Yilamujian und Zhao Jiawen entzündeten das Olympische Feuer. © JEWEL SAMAD

Peking – Die 20-Jährige hatte bei der Eröffnung der Peking-Spiele mit dem Nordischen Kombinierer Zhao Jiawen das Feuer entzündet - trotz der Kritik an Chinas Führung wegen der Unterdrückung der Uiguren in der Region Xinjiang.

"China zeigt dem Rest der Welt den Mittelfinger", meinte die Expertin Yaqiu Wang von Human Rights Watch zur Auswahl von Dinigeer Yilamujiang als Fackelläuferin. Es sei der "bisher politischste Schachzug", wobei das IOC immer noch behaupte, die Spiele seien "unpolitisch", kommentierte Zumretay Erkin vom Uigurischen Weltkongress auf Twitter.

Das Internationale Olympische Komitee indes hatte eine ganz andere Sicht auf die Dinge. "Ganz entzückend" sei das Konzept der Zeremonienmeister gewesen, Athletinnen und Athleten mit den Geburtsjahren von den 1950ern bis in die 2000er-Jahre als letzte Fackelläufer auszuwählen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Und schließlich sei die 2001 geborene Langläuferin "eine olympische Athletin, die hier an den Wettbewerben teilnimmt. Sie ist absolut berechtigt, am Fackellauf teilzunehmen", sagte Adams.

Das Bild von Dinigeer Yilamujiang beim Entzünden des Feuers prangte am Tag nach der Eröffnungsfeier auch auf dem Titelblatt der Olympia-Beilage von "China Daily", einer von der Kommunistischen Partei Chinas herausgegebenen Zeitung. Der Auftritt der Sportlerin am Freitag sei "eine politische Show, die der Welt ein furchtbar falsches Bild von einem fröhlichen Leben von Uiguren vermittelt", kritisierte Kuerban Haiyuer, Leiter des Büros des Weltkongresses der Uiguren in Berlin, im "Spiegel"-Interview.

Hunderttausende Uiguren, Angehörige einer muslimischen Minderheit in der Region Xinjiang, sind Menschenrechtlern zufolge willkürlich in Umerziehungslager gesteckt worden, die chinesische Verantwortliche als "Fortbildungseinrichtungen" beschrieben haben. Es gibt Berichte über Folter, Misshandlungen und ideologische Indoktrinierung in den Lagern.