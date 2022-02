SVP will Schweiz nicht im UNO-Sicherheitsrat sehen

Bern – Die an der Regierung beteiligte rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) grätscht in die erste offizielle Bewerbung der Schweiz für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Die SVP setzte dazu eine Sondersitzung des Parlaments durch. Den Antrag hatte SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi in der Zeitung SonntagsBlick publik gemacht. Einen Termin für die Sitzung gibt es noch nicht.

Aus Neutralitätsgründen war die Schweiz erst 2002 den Vereinten Nationen beigetreten. Im Juni will sie sich nun in New York erstmals für die Dauer von zwei Jahren um einen Sitz im Sicherheitsrat bewerben. Die Schweiz säße dann 2023 und 2024 zusammen mit den permanenten Mitgliedern USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie neun weiteren nichtständigen Mitgliedern in dem Gremium.