Mit 36 Jahren zu Silber: Manuel Fettner schrieb ein Olympia-Märchen

Die Silbermedaille war so verdient wie sensationell. Der ÖSV-Adler, dessen bisher bestes Olympia-Einzelergebnis ein 23. Platz in Pyeongchang war, lag zur Halbzeit noch auf Platz fünf und spuckte im Finale Eiswürfel. Mit einem Sprung auf 104 Meter überflügelte er den bronzenen Dawid Kubacki (POL) sowie Peter Prevc (SLO) und Jewgenij Klimov (RUS).

Ein unglaubliches Gefühl. Am meisten taugt mir, wie sich alle in der Mannschaft mit mir mitfreuen.

Erst um 1 Uhr Ortszeit in China und nach einem beruhigend wirkenden Krügerl Bier mit den Trainern und Serviceleuten gelang es ihm, seine Gedanken zu ordnen. „Der zweite Sprung, die Landung und das Gefühl, über die Sturzlinie zu fahren. Danach das Warten, ob es mit einer Medaille klappt, und die Freude der Teamkollegen und Trainer. Das alles wird in Erinnerung bleiben“, sagte der Tiroler überglücklich.

Die ÖSV-Teamkollegen waren im Schanzenauslauf die ersten Gratulanten. „Seit er in China ist, springt er wie von einem anderen Stern. Ich freue mich unendlich, was der ,alte Mann‘ gezeigt hat“, erzählte Daniel Huber (Platz 13). Jan Hörl, der auf der „Snow Ruyi“ genannten Schanze aus dem ÖSV-Quartett am wenigsten ins Fliegen kam und nur 19. wurde, strich die Bedeutung der Medaille für Österreich hervor. Erstmals seit Bronze 2010 (Gregor Schlierenzauer) gab es auf der Normalschanze wieder etwas zu holen.

Der dreifache Weltmeister indes musste bereits nach dem ersten Durchgang den Bewerb abhaken. „Ich habe in der Anfahrtsposition einen Krampf im Hüftbeuger bekommen.“ Eine Olympia-Medaille fehlt in der Sammlung des zweifachen Gesamtweltcupsiegers und Skiflug-Weltrekordhalters noch. Es warten noch drei Gelegenheiten.

Für den 36-jährigen Team-Oldie Fettner ging das Olympia-Märchen bereits in Erfüllung. Am Montag im Mixed-Teambewerb gibt es die nächste Medaillenchance. „Man wird sehen, was rauskommt. Zu den Top-Favoriten gehören wir nicht, aber in unserem Sport ist vieles möglich.“ So wie Fettners Olympia-Sensation ...