Riesentorlauf-Gold an Schwedin Hector, Truppe undankbare Vierte

Yanqing – Katharina Truppe hat am Montag im olympischen Riesentorlauf der Winterspiele in Yanqing ihr erstes Einzel-Edelmetall knapp verpasst. Nach dem ersten Lauf als Zweite auf Medaillenkurs, gelang der 26-jährigen Kärntnerin im Finale nur die 14. Zeit. Damit blieb nur der vierte Rang, 0,08 Sekunden hinter dem Podest. Die Schwedin Sara Hector triumphierte als Favoritin 0,28 Sekunden vor Federica Brignone (ITA) und 0,72 vor Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (SUI).

In der einzigen Disziplin ohne österreichischen Olympiasieg schien für Truppe eine Medaille in Griffweite. Brillant zog sie im ersten Lauf auf dem steilen Starthang ihre Schwünge, die Ausgangsposition war günstig. Doch just auf dem von ÖSV-Spartentrainer Stefan Kornberger sehr ähnlich gesteckten Finallauf, klappte es für die Team-WM-Zweite von 2019 nicht mehr nach Wunsch. "Ich war nicht mehr ganz so locker und habe im Schlusshang zu wenig Risiko genommen. Da kriegt man gleich eine drauf", meinte die bestplatzierte ÖSV-Läuferin.