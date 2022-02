Manuel Fettner und Wolfgang Kindl: Zwei Tiroler „versilberten“ ihre Karrieren

Dass mit Skispringer Manuel Fettner und Kunstbahnrodler Wolfgang Kindl zwei Tiroler Edel-Routiniers nach Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober für die Medaillen zwei und drei für Rot-Weiß-Rot bei den Winterspielen in Peking sorgen, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet. Die beiden Tiroler zählten in ihren jeweiligen Sparten nicht zu den Top-Favoriten. Umso heller strahlen die „Silbernen“ von Zhangjiakou.

Der gebürtige Wiener Fettner, der seine ersten Erfahrungen auf der Sprungschanze des SV Innsbruck-Bergisel in Natters sammelte, gehört seit 21 Jahren zum Weltcup-Zirkus und hat sich auch durch seine zahlreichen Tattoos den Ruf eines Paradiesvogels erarbeitet. Ein Siegertyp war „Fetti“ indes nie. Drei Einzel-Podestplätze stehen am Flugschreiber. Auf Normalschanzen kann er seine Technik am besten ausspielen. Die kleinen Bakken werden im Weltcup kaum besprungen – bei Olympia indes landete der starke Abspringer den Silber-Coup. Damit setzte der mit 36 Jahren, sieben Monaten und elf Tagen nach Noriaki Kasai (JPN) zweitälteste Skisprung-Olympiamedaillengewinner im Herbst seiner Karriere ein Ausrufezeichen. Olympia strahlt noch heller als die legendäre „Ein-Ski-Landung“ zum Team-WM-Gold 2013, für die er bisher bekannt war.