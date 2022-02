„So wandeln sich Bilder“ von Elisabeth Schutting: Gezüchtete Schichtungen

Innsbruck – Es kreucht und fleucht im Dickicht der Arbeiten. Aber kein Getier, sondern ein Augenpaar, Figuren, Text, Farbflächen sind es, die bei Elisabeth Schutting aus dem Hintergrund hervortreten. In etlichen Schichten hat die in Innsbruck geborene Künstlerin, die u. a. an der Bildnerischen unterrichtet, Früheres über Heutiges gelegt. Passend erscheint hier also auch der Titel ihrer aktuellen Ausstellung: „So wandeln sich Bilder“ – noch bis 26. März zu sehen in der städtischen Fördergalerie „Plattform 6020“.