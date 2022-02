Zwei betrunkene Autofahrer binnen kürzester Zeit in Tirol verunfallt

Fiss, Brixlegg – Gleich zwei Alkolenker verursachten am Sonntagabend in Tirol schwere Verkehrsunfälle. Der erste Unfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr auf der Serfauser Straße im Gemeindegebiet von Fiss, wo ein 35-jähriger Kroate und sein 24-jähriger deutscher Beifahrer in Richtung Ried unterwegs waren. An der Kreuzung zur Ladiser Straße kam das Fahrzeug plötzlich ins Rutschen und prallte gegen eine Leitschiene. Dabei wurde es so schwer beschädigt, dass ein automatischer Notruf (E-Call) des Fahrzeuges ausgelöst wurde.