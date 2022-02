Deutscher Kanzler Scholz zu Antrittsbesuch in den USA eingetroffen

Washington/Kiew/Moskau – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu seinem Antrittsbesuch in den USA eingetroffen. Am Montag (19.30 Uhr MEZ) wird er im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden empfangen. Angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze wird es alles andere als Routine sein. Im Anschluss an ihre Gespräche geben Scholz und Biden eine Pressekonferenz.