86-Jährige in Innsbrucker Straßenbahn schwer verletzt: Zeugen gesucht

An besagtem Tag, einem Freitag, war am späten Vormittag eine 86-jährige Frau in Innsbruck mit ihrem Rollator unterwegs. Gegen 11.50 Uhr stieg die Österreicherin im Terminal am Innrain in eine Straßenbahn der Linie 2 ein. Sie wollte sich bei den Sitzplätzen für gehbehinderte Personen setzen. In diesem Moment fuhr die Straßenbahn jedoch an, die Frau stürzte. Wie sich herausstellte, wurde die 86-Jährige dabei schwer verletzt.