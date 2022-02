Florian Phleps zieht sich als Geschäftsführer der Tirol Werbung zurück

Innsbruck – Die Tirol Werbung sucht einen neuen Chef bzw. eine neue Chefin. Geschäftsführer Florian Phleps zieht sich aus gesundheitlichen Gründen von seiner Position zurück, wie die Tirol Werbung am Montag via Aussendung bekannt gab. Die Entscheidung erfolgte auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit der Lebensraum Tirol Holding und Landeshauptmann Günther Platter, hieß es. Die Ausschreibung zur Neubesetzung der Position soll in Kürze starten. Bis zur Neubesetzung wird Phleps die Tirol Werbung weiterführen.