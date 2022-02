Undichter Kamin dürfte Großbrand in Stall in Radfeld verursacht haben

Radfeld – Nach dem Großbrand auf einem Bauernhof in Radfeld in der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche wurde nun die Brandursache geklärt. Das Feuer dürfte am Dachboden des Wohnhauses entstanden sein, berichtete die Polizei am Montag. Die Mauer eines Kamins dürfte undicht gewesen sein.