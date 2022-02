Treffen in Wörgl: Damit Trauer nicht einsam macht

Wörgl – „Kaum jemand versteht mich so gut wie andere Trauernde“, meinte Martina, deren Mann verunglückt ist. Vergangenes Jahr hat sie an einer Trauergruppe teilgenommen und ist froh, dort andere Menschen getroffen zu haben, von denen sie sich verstanden fühlte. Trauergruppen sind eine Möglichkeit, sich mit anderen Trauernden auszutauschen sowie Raum und Zeit für die eigene Trauer zu finden. Dies füllt nicht die Lücke, die jemand hinterlässt, aber hilft auf dem Weg in ein neues Leben ohne die Verstorbenen.