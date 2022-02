Containerschiffe stecken im Stau, Lieferketten unterbrochen

Verbraucher und Unternehmen leiden seit Monaten unter hartnäckigen Störungen der globalen Lieferketten. Die Corona-Pandemie hat die Fahrpläne der Linienreedereien durcheinandergebracht, unter anderem weil in China immer wieder Häfen nach Corona-Ausbrüchen geschlossen wurden. Parallel legt indes der Welthandel kräftig zu, was dazu führt, dass die weltweiten Transportkapazitäten über die Maßen ausgelastet sind. Die mit der gegenwärtigen Omikron-Welle eskalierende Pandemie sieht das IfW bis jetzt zwar in erster Linie als Gefahr für China, nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das könnte sich aber ändern: „Es ist zu befürchten, dass Verzögerungen in Chinas Containerumschlag auch Europas Handel in Mitleidenschaft ziehen würden“, so IfW-Ökonom Vincent Stamer. (TT)