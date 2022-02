UniCredit-Vorstand Günter Schubert: „Inflation ist bei Kunden Topthema“

UniCredit-Vorstand Günter Schubert plant Zuwächse. © UniCredit/Bezila

Innsbruck, Wien – Österreichs Wirtschaft habe sich 2021 gut geschlagen, heuer könnte das Wachstum bei kräftigen 4,5 Prozent und 2023 dann noch bei 3 Prozent liegen, betont Schubert gegenüber der TT. Schubert leitet seit Kurzem die neue Division „Corporates“ der UniCredit Bank Austria, die aus dem Zusammenschluss der Bereiche „Unternehmerbank“ und „Corporate & Investment Banking“ entstanden ist. Letzteren hatte Schubert bereits vorher gelenkt. Die Zusammenlegung der Unternehmensaktivitäten innerhalb der Bank sei jedenfalls sehr sinnvoll.

Es gebe eine gute Stimmung in der Wirtschaft, aber gleichzeitig auch verschiedene Risikofaktoren für die Konjunktur wie die Corona-Pandemie (und die derzeitigen Quarantäne-Ausfälle durch die hochansteckende Omikron-Variante), die hohen Preise etwa bei Energie und Rohstoffen, die Lieferketten-Probleme, die Ukraine-Krise und den Personalmangel, sagt Schubert. Dazu kämen „Mega-Herausforderungen“ wie der Klimawandel und die Digitalisierung.

Für die Banken bedeute das ebenso chancenreiche wie volatile Umfeld, dass der Beratungsbedarf der Firmenkunden noch deutlich angestiegen sei. „Das Topthema der Kunden ist die aktuell sehr hohe Inflation.“ In Sachen Nachhaltigkeit und Umbau zu einer ökologischeren und sozialeren Wirtschaft helfe das von der Bank entwickelte Nachhaltigkeits-Barometer. Die Banken hätten bei Finanzierungen einen „grünen Hebel“, so sei auf Sicht auch der sukzessive Ausstieg aus Kohle-Finanzierungen geplant, sagt Schubert. Die UniCredit selbst will bis 2030 klimaneutral sein.

In den nächsten drei Jahren will der UniCredit-Konzern insgesamt 2,8 Mrd. Euro in eine Digitalisierungs-Offensive investieren. Davon würden die insgesamt etwa 1 Mio. Firmenkunden der 13 Banken des Konzerns profitieren.