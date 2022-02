Datenstreit: Zuckerberg droht wieder mit Facebook-Aus

Menlo Park – Wenn der Facebook-Konzern Meta nicht die Möglichkeit erhält, Daten seiner europäischen Nutzer auf US-amerikanische Server zu übertragen, zu speichern und zu verarbeiten, könnten Facebook und Instagram europaweit abgeschaltet werden, warnt Mark Zuckerberg, Eigentümer des Social-Media-Riesen, laut der Agentur Bloomberg in seinem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde.

Zentral für Meta sind die Datenübertragungen von der EU in die USA, die über das so genannte „Privacy Shield“ geregelt sind. Der österreichische Datenschutz-Jurist Max Schrems brachte im vergangenen Sommer vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die „Privacy Shield“-Regelung zu Fall. Laut EuGH dürfen Nutzerdaten von EU-Bürgern aber weiter auf Basis so genannter Standardvertragsklauseln in die USA übertragen werden. (TT)