Imster Grüne wollen Entlastung für Brennbichl über Autobahn

Großes Augenmerk widmet die Ökopartei dem Thema Verkehr. Neben der allgemeinen Forderung nach Verdichtung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs geht es freilich auch um den Individualverkehr in der Langgasse und Brennbichl. Neuen Straßen zur Entlastung, wie etwa eine Straße von der Hohen Rinne hinunter Richtung FMZ, erteilen die Grünen eine Absage. „Es braucht Lösungen“, sagt Knabl, etwa „eine dritte Spur auf der Autobahn“ am Pannenstreifen zwischen dem Anschluss Imst und FMZ.

Mitstreiterin Astrid Schuchter möchte die Bevölkerung und Betroffene allgemein besser in Projekte und Entscheidungen eingebunden sehen. Für Fatih Inel ist bei Wohnungs- oder auch Auftragsvergaben Transparenz wichtig. „Eine Gesamtkonzeption, ein Blick von oben“ – das ist das, was sich Harald Winkler für die Imster Stadtentwicklung vorstellt. Einzelprojekte mögen gut sein, „aber als Ganzes ist es oft ein Flickwerk“. Und letztlich brauche es wohl auch so etwas wie einen Klimabeirat in der Stadt Imst.