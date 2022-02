Zum Tod des großen Theatermachers Hans Neuenfels: Gegen den Strich

Berlin – Nach der Premiere von Tschaikowskis „Pique Dame“ bei den Salzburger Festspielen 2018 konnte man einzelne, aber vehemente Buhs hören. Mit der „Pique Dame“, an der, wer hören und schauen wollte wenig aussetzen konnte, hatte das nichts zu tun. Es ging um den Regisseur. Der hieß Hans Neuenfels und hatte 2001 im Auftrag des scheidenden Festspielintendanten Gerard Mortier die „Fledermaus“ gegen alles gebürstet, was einem Strich nur nahekam: Orlofsky kokste, der Frosch machte im Publikum feiste Geldsäcke aus, es wurde gefummelt und gerammelt, der Skandal war perfekt. Manche zogen dagegen vor Gericht. Neuenfels zog weiter. In Berlin setzte er 2003 Mozarts „Idomeneo“ in Szene und ließ im Epilog nebst anderen auch Mohammed köpfen. Manche Aufführungen fanden unter Polizeischutz statt. Im Oktober 2020 durfte auch in der Wiener Staatsoper gebuht werden. Neuenfels’ viel prämierte „Entführung aus dem Serail“ landete in Österreich – 22 Jahre nach der Premiere in Stuttgart.