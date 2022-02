„Brennpunkt“-Kindergärten in Tirol und Vorarlberg: Sprache bleibt heißes Eisen

Trotz aller Herausforderungen in so genannten „Brennpunkt“-Kindergärten gibt es für das Betriebsklima gute Noten.

Innsbruck – In so genannten „Brennpunkt“-Kindergärten mit vielen Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Bildungsniveau ist das Klima in den allermeisten Fällen gut. Das zeigt eine Erhebung der Pädagogischen Hochschule (PH) Tirol und der PH Vorarlberg unter Leiterinnen elementarpädagogischer Einrichtungen in diesen beiden Bundesländern.