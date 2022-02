Verein Osttirol Natur: „Wünschen uns andere Route für den Iseltal-Radweg“

Die Flussaufweitungen in Oberlienz schufen an der Isel Naherholungsraum und zugleich natürlichen Hochwasserschutz.

St. Johann i. W. – Große Hoffnungen setzen die Umweltschützer des Vereines Osttirol Natur (ON) in eine mögliche Neuplanung des Iseltal-Radweges zwischen St. Johann im Walde und Huben. „Verkehrsplaner und Techniker müssen entscheiden, welche andere Trassenführung für den Radweg sinnvoll wäre“, sagt ON-Obfrau Renate Hölzl. „Der eingereichte und von der BH naturschutzrechtlich abgelehnte Plan hätte die dritte asphaltierte Schneise in den dort sehr engen Talboden geschlagen und die größtmögliche Zerstörung von Natur bedeutet. Wir hoffen, dass nicht zuletzt wirtschaftliche Vernunft einkehrt und man für die Radfahrer eine andere Route wählt.“