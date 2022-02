London plant flächendeckende Altersverifikation für Porno-Webseiten

London – Die britische Regierung will eine Altersverifikation für den Zugang zu Porno-Webseiten in Großbritannien zur Pflicht machen. Das teilte das für Medien zuständige Ministerium am Dienstag mit. Sollten Betreiber die geplanten Vorgaben nicht umsetzen, drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Umsatzes, eine Sperrung der Seiten oder sogar strafrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen.