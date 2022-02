Lawinenabgang in Südtirol forderte ein Todesopfer

Graun im Vinschgau – Ein Lawinenabgang im Langtauferer Tal in Südtirol hat am frühen Dienstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Die Person wurde verschüttet und starb noch an Ort und Stelle, berichtete die Onlineplattform stol.it. Laut bisherigen Informationen soll es sich bei dem Todesopfer um einen Skitourengeher aus Deutschland handeln.