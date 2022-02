Debütant und Favorit in einem: Lamparter will am liebsten „alles zerreißen“

Das liegt auch daran, dass mit dem achtfachen Saisonsieger Jarl Magnus Riiber (NOR) und Titelverteidiger Eric Frenzel (GER) die wohl schärfsten Konkurrenten noch immer in Corona-Quarantäne sind.

„Die Schanze funktioniert echt super“, sagte Lamparter nach einem dritten Platz im Trainingssprung und will am liebsten „alles zerreißen“. Den größten Druck legt er sich also selbst auf. Es liegt am Trainerteam rund um Chefcoach Christoph Eugen, den ehrgeizigen Athleten optimal einzustellen. Es ist seine erste Olympia-Chance – und weitere werden folgen.