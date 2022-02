Verkaufstalent ausgezeichnet: Tara Fuchs ist strahlende Vizestaatsmeisterin

200 junge Fachkräfte aus 32 Berufen nahmen bei den Berufs-Staatsmeisterschaften in Salzburg teil. Fünf Teambewerbe und 27 Einzelkonkurrenzen gingen über die Bühne. Beim „Retail Sales-Wettbewerb“, dem Wettbewerb für den Handel, traten die fünf besten Verkaufstalente Österreichs gegeneinander an. Tara Fuchs, Einzelhandelskauffrau bei Optik Gezzele in Reutte, stellte dabei nicht nur Fachwissen und Argumentationstechnik unter Beweis, auch die Gesprächseröffnung, der Zusatzverkauf, der allgemeine Eindruck und die Behandlung von Einwänden sowie der Verkaufsabschluss wurden in der Wertung berücksichtigt. Eine zusätzliche Herausforderung war der Umgang mit Englisch sprechender Kundschaft.